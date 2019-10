Vallerano, raid di ladri alla scuola materna

Ladri in azione la notte scorsa nei locali della scuola materna e dell’asilo nido comunale a Vallerano. I ladri sono entrati forzando le porte di emergenza e hanno portato via elettrodomestici utilizzati per il servizio mensa e diversi supporti tecnologici, necessari per le attività didattiche e ricreative. Alcuni di questi donati dai genitori. A seguito di tali eventi, l’Amministrazione comunale ha predisposto che, per la giornata di oggi, la scuola materna resti aperta fino all’orario antimeridiano, e che l’asilo nido comunale resti chiuso, per consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti, così come concordato con la cooperativa che gestisce il servizio.

L’Amministrazione, dopo aver informato le forze dell’ordine, ha predisposto l’attivazione di alcune misure finalizzate al miglioramento degli aspetti di sicurezza e di controllo del plesso scolastico.

