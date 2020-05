Vallerano fa festa: Rosa Mastrogregori festeggia i 100 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un compleanno speciale è stato festeggiato a Vallerano: quello di Rosa Mastrogregori per i suoi 100 anni.In rappresentanza del Comune, il sindaco Adelio Gregori ha incontrato questa mattina la signora Rosa nella sua abitazione e manifestato gli auguri e i sentimenti di affetto di tutta la comunità valleranese attraverso una pergamena che celebra un compleanno così speciale e un omaggio floreale.“Essendo ancora in emergenza Covid-19 – commenta il sindaco Gregori - non è stato possibile celebrare i festeggiamenti con tutta la cittadinanza, come avremmo voluto. Tuttavia, pur nel rispetto del distanziamento sociale, abbiamo voluto essere con la signora Rosa per festeggiare insieme questo importante e straordinario traguardo. Ho avuto il piacere di scambiare due parole con Rosa e ho visto in lei la voglia di scherzare e di affrontare la vita serenamente, con determinazione, e, soprattutto, con una lucidità impressionante. Felicissimo di averla trovata in ottima salute”.Gregori sottoliane che “con grande piacere che oggi vogliamo porgere, a nome mio e di tutta la cittadinanza di Vallerano, gli auguri di buon centesimo compleanno alla nostra cara concittadina e ai suoi familiari”.