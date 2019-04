Vallerano, il campo di calcio intitolato a Emiliano Morelli. Un quadrangolare per ricordarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La giornata del ricordo: Vallerano (Viterbo) non dimentica Emiliano Morelli, allenatore di calcio della categoria esordienti della Pol. Monti Cimini, morto ventitreenne per un arresto cardiaco.Domani, a un anno dalla scomparsa, a lui sarà intitolando il campo sportivo. In programma un quadrangolare a cui partecipano la squadra di casa, lo JFC Civita Castellana, il Felgas Fabrica di Roma e il Corchiano. Tutto a due passi dalla chiesa della Madonna del Ruscello, dove un anno fa si svolsero i funerali del ragazzo. Per quel che concerne il torneo (che comincia alle 16) la Polisportiva Monti Cimini affronta nel primo match il Felgas Fabrica di Roma, mentre lo JFC si troverà di fronte il Corchiano; a seguire Monti Cimini-JFC Civita e Felgas-Corchiano; terzo appuntamento Pol. Cimini-Corchiano e JFC-Felgas. Al termine le finali per il terzo e quarto posto e quella per il primo; punteggi classici, coppe per le partecipanti e medaglie per gli atleti.Dopo il calcio giocato, spazio ai ricordi e utile anche per porre la prima pietra dell’impianto sportivo valleranese, che nei prossimi mesi vivrà un vero restyling. Partecipa la famiglia di Emiliano, la giunta comunale (maggioranza e opposizione votarono in maniera favorevole per l’intitolazione), la dirigenza della Pol. Monti Cimini, il presidente del Coni regionale, Riccardo Viola, il delegato Federcalcio Viterbo Renzo, Lucarini e la campionessa del mondo di marcia Giuliana Salce.