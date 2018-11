Vallerano, il campo sportivo intitolato a Emiliano Morelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stata accolta in maniera positiva dalla Giunta comunale di Vallerano la proposta inoltrata da Jacopo Polidori, capogruppo di Casapound, di intitolare il campo sportivo di Vallerano alla memoria di Emiliano Morelli, videomaker, studente universitario e allenatore della Polisportiva Monti Cimini (società che accorpa i comuni di Vallerano, Vignanello e Vasanello), scomparso prematuramente all'età di ventitré anni, complice un attacco cardiaco.Morelli, romano di nascita ma ormai valleranese d'adozione (si era trasferito con la famiglia nel 2008) era un ragazzo stimato dalla comunità locale, apprezzato per il suo modo di lavorare e molto amato dai ragazzi che allenava. Dedicare a lui il campo sportivo valleranese, che ospita le partite interne dello Julianellum (seconda categoria) rappresenta un tassello importante per quel che concerne la memoria storica.Nel nome di persone semplici, ben viste e soprattutto per bene, il borgo della Tuscia allocato alle pendici dei Cimini cerca così di sviluppare quel radicamento e quella passione territoriali utili per mantenere la visibilità di Vallerano.