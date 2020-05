© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo caso di Covid-19 a Valentano. Il paese che sino a due giorni fa era tra quelli graziati dal virus, ora vive ore di apprensione. Colpiti dal coronavirus sono infatti due persone collegate a una tabaccheria del paese, adesso chiusa per precauzione e dove, in ogni caso, erano state adottate tutte le misure di sicurezza previste dai decreti.Il primo contagiato, scoperto l’altro ieri, è un anziano ora ricoverato a Malattie infettive. Sua figlia è il caso scoperto ieri, già in quarantena a casa. Massimo riserbo da parte del sindaco, Stefano Bigiotti: “Posso solo affermare che stiamo applicando i protocolli previsti dalla Asl, con cui siamo in costante contatto. Siamo fiduciosi che il contagio sia perimetrato”.Con il nuovo caso rilevato ieri, sale a 451 il totale delle persone colpite dal virus nel Viterbese. Di queste, 314 sono negativizzate e 23 decedute. Ieri, i guariti sono stati 14: 11 a Celleno (ospiti della casa di riposo Villa Noemi, come preannunciato ieri dal Messaggero), 1 a Montefiascone, 1 a Viterbo e 1 a Tolfa. Quest’ultimo è un operatore sanitario dell’ospedale di Tarquinia.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 105 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio e 10 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 10.522 tamponi, 174 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 349 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3427 hanno invece concluso il periodo di quarantena.