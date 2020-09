Valentano, incidente a scuola: bidello colpito alla testa da oggetto caduto da un ponteggio

Incidente all'istituto comprensivo di Valentano. Questa mattina, al "Paolo Ruffini" che ospita la primaria e la secondaria di primo grado, un collaboratore scolastico è stato colpito da un rubo di ferro caduto da un'impalcatura. L'uomo, ferito alla testa, è stato subito trasportato all'ospedale di Belcolle e i medici gli hanno applicato diversi punti di sutura.



Grave spavento per il bidello che, fortunatamente, non è in pericolo di vita pur avendo rischiato parecchio. I lavori di ristrutturazione dell'ic sono iniziati proprio in questi giorni, tanto che il ponteggio da cui si è staccato l'oggetto era ancora in fase di montaggio.



L'istituto oggetto del cantiere ospita decine di alunni, essendo punto di riferimento anche per i comuni di Ischia di Castro, Farnese, Capodimonte e Marta. © RIPRODUZIONE RISERVATA