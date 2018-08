Vagava per il centro di Grotte di Castro brandendo un’arma e sparando a salve, denunciato.

I carabinieri della Compagnia di Montefiascone, guidati dal comandante Antonino Zangla, all’ennesima segnalazione hanno iniziato le ricerche e in poco tempo hanno individuato il “pistolero”.

L’uomo, 55enne residente a Roma, originario di Grotte di Castro era tornato, nel mese di luglio, nel piccolo centro lacuale per trascorrere le ferie. E senza un buon motivo ha iniziato a intimorire gli abitanti. Più volte, infatti, sono arrivate in caserma segnalazioni che parlavano di un uomo che girava armato. Un giustiziere notturno, pronto a utilizzare la sua pistola, caricata a salve. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma di Grotte di Castro e di Montefiascone il 55enne usciva in piena notte per sparare colpi a salve con l’intento di spaventare i residenti.

L’immediata la perquisizione domiciliare ha consentito di trovare nella sua abitazione una Magnum 380 calibro 9 e 36 cartucce a salve.

L’uomo è stato ovviamente denunciato e la pistola e le munizioni sequestrate.

Martedì 14 Agosto 2018



