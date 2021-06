Sono 172.500 le dosi di vaccino sinora somministrate nel Viterbese. Poco più di 95mila su donne, le restanti 76.800 su uomini. Cresce ancora il numero degli immunizzati (col monodose Johnson&Johnson nelle 24 farmacie della provincia aderenti alla campagna o nella Clinica Nuova Santa Teresa a Viterbo; con la doppia dose in caso di Astrazeneca, Pfizer e Moderna), ormai arrivato a circa 52.500 (la platea degli over18 nel Viterbese è di 240mila persone). Le somministrazioni di ieri alle 18 erano state 2mila, frutto del combinato disposto delle vaccinazioni per fasce d’età, dell’open week Astrazeneca e della seconda giornata dedicata ai maturandi.

La curva intanto è scesa anche ieri ma con meno vigore rispetto agli ultimi giorni. Se, infatti, gli ultimi guariti o negativizzati sono 24, i nuovi casi accertati dalla Asl arrivano a 12: 3 ad Acquapendente, 2 rispettivamente Bomarzo, a Fabrica di Roma e a Gallese, 1 a Montalto di Castro, a Montefiascone e a Tarquinia. Proprio ad Acquapendete, dove nelle scorse settimane era scoppiato un focolaio legato a un’attività di parrucchiera, questa volta coinvolto un locale commerciale. “La Asl – fa sapere il Comune via social - ci ha comunicato tre ulteriori casi di positività nel nostro comune. Grazie alla loro collaborazione, sono in corso le procedure di tracciamento dei contatti e di identificazione del cluster”. Visto il lavoro svolto da uno dei contagiati, adesso è necessaria un’attività di screening particolarmente attenta. “D'accordo con uno di loro e su sua richiesta, al fine di sollecitare tutte le persone che sono entrate in contatto con lui a contattare il proprio medico, a rispettare l'isolamento e ad effettuare, se prescritto, il tampone di controllo, vi comunichiamo che una delle persone risultate positive al Covid-19 è il titolare del Bar '97”, specificano dal Comune. Una precisazione necessaria al fine di consentire a quanti in questi ultimi giorni avessero frequentato il locale con contatti stretti con il proprietario ad adottare le procedure specificate. Nel paese, il numero dei positivi al momento è salito a 17.