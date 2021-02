Sono arrivate in Italia in anticipo rispetto al previsto: erano attese per il 15 febbraio e, invece, le prime 249.600 dosi del vaccino AstraZeneca sono sbarcate ieri pomeriggio all'aeroporto militare di Pratica di Mare, a Roma. Nei prossimi giorni, salvo imprevisti, saranno distribuite nei centri di somministrazione nelle varie regioni.

E adesso la macchina della Asl è al lavoro a pieno ritmo per farsi trovare pronta non appena verranno distribuite alle diverse aziende sanitarie.

Innanzitutto, definiti i locali che fungeranno da hub per i vaccini di massa rivolti a chi ha meno di 55 anni. Già erano noti i siti individuati a Viterbo e Civita Castellana, rispettivamente la parrocchia di Santa Maria della Grotticella e la sala Mice, all’interno del centro commerciale Marcantoni. Sciolte le riserve anche per Tarquinia, terzo centro individuato per rafforzare la rete già operativa nei quattro ospedali della provincia. “La scorsa settimana – rivela il sindaco Alessandro Giulivi – abbiamo effettuato dei sopralluoghi insieme alla Asl. I locali rivelatisi più idonei sono quelli del centro anziani all’interno della città. Per Tarquinia un servizio importante: tutti i Comuni dovrebbero essere a disposizione, proponendo spazi. Dobbiamo lavorare insieme con l’azienda sanitaria per far sì che, il prima possibile, possa essere vaccinata tutta la comunità”.

Restano in ogni caso da definire i contorni della campagna che, vista l’anticipazione nelle forniture, partirà prima di un mese, tempo invece inizialmente preventivato. La Regione Lazio starebbe pensando di procedere per fasce d’età e, all’interno di ognuna di esse, per categorie, nel rispetto delle indicazioni del ministero della Salute. Dovrebbero, quindi, avere la precedenza le forze dell’ordine, il personale delle scuole e gli addetti del trasporto pubblico. Ma solo nei prossimi giorni verrà definito con precisione il dove, il come e il chi riceverà le dosi Astrazeneca.

Intanto, continua lo screening negli istituti. Nell’ambito della campagna promossa dalla Regione, la Asl di Viterbo è l’unica ad aver deciso di recarsi direttamente nelle scuole per aumentare l’adesione, con ottimi risultati. Dal 1° al 5 febbraio sono stati appena 20 gli studenti che si sono rivolti ai drive-in e al walk-in della Cittadella per sottoporsi al tampone antigenico gratuito: due i positivi riscontrati. Nello stesso lasso di tempo, le équipe itineranti hanno testato 359 studenti e 189 operatori, con un solo contagiato scoperto.

La curva epidemica, nel frattempo, continua a risultare ballerina. Dopo la manciata di casi di venerdì, ieri 41 quelli nuovi e 3 decessi: un 81enne di Ischia di Castro, una 95enne di Vignanello e una 94enne di Nepi. Quest’ultima proveniva dal Cra di Nepi, dove quindi i morti tra gli ospiti salgono a 6. Resta comunque alto il numero dei negativizzati che ieri – con 50 unità - hanno ancora una volta superato i positivi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 485, per un totale di 97.927 da marzo.

