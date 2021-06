Sono 600 le dosi di Pfizer a disposizione della Asl di Viterbo per l’open day dedicato ai più giovani in programma domani e dopodomani. E per l’occasione sono quattro i centri vaccinali allestiti dall’azienda sanitaria, ulteriori rispetto a quelli già operativi. I ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 16 anni (possono prenotarsi da ieri alle 18 sul portale salutelazio) avranno a disposizione dalle 9 alle 18 apposite strutture allestite all’interno del consultorio familiare alla Cittadella della Salute nel capoluogo e del consultorio di Civita Castellana, all’ospedale di Montefiascone e all’interno del Sant’Anna di Ronciglione. Per la seconda edizione, prevista nel fine settimana del 19 e 29 giugno, si aggiungerà una quinta possibilità: il consultorio di Tarquinia. Inoltre, l’azienda sanitaria come riconoscimento per i giovani che si sottoporranno al vaccino consegnerà degli appositi gadget: un segnalibro e una maglietta ispirati alla campagna sul rispetto dell’ambiente e la salute. A somministrare le dosi le équipe consultoriali e i pediatri di libera scelta.

La curva intanto continua a scendere: 3 nuovi casi (2 a Montalto di Castro e uno a Sutri) e 16 guariti. Calano a picco i ricoveri: sono appena 7 i positivi che hanno ancora bisogno di un’assistenza ospedaliera, 4 nel reparto di Malattie infettive e 3 nella Terapia intensiva Covid di Belcolle. Restano stabili a 452 i decessi dall’inizio dell’emergenza. Buone notizie arrivano da Oriolo Romano: “La Asl – fanno sapere dal Comune - ha comunicato la negatività di tutti i tamponi effettuati da parte del sindaco e dei consiglieri presenti al consiglio comunale del 31 maggio scorso (dopo la positività di un membro della giunta, ndc). Conseguentemente, termina per tutti la quarantena precauzionale e tutti tornano operativi”.