Saranno 48 per ciascun ospedale gli over80 che oggi nella Tuscia riceveranno la prima dose del vaccino. La lotta contro il Covid-19 compie quindi un decisivo passo avanti con i 192 anziani che inaugureranno la nuova stagione della campagna. Pronti ad accoglierli i sanitari che da settimane sono impegnati nelle somministrazioni all’interno dei nosocomi di Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente. Gli ultra80enni in coda sono per ora 11.476. Oltre 2mila, però, sono già stati vaccinati perché rientranti nelle categorie fragili. Anche nella Tuscia, pertanto, in linea con la media regionale si sono prenotati circa la metà dei 27mila cittadini che rientrano in quella fascia d’età.

“Ogni anziano – fa sapere la Regione Lazio - ha ricevuto un sms con il memo della prenotazione e già la data dell'appuntamento per la seconda dose che avverrà dopo 21 giorni per il vaccino Pfizer e dopo 28 giorni per il vaccino Moderna. L'obiettivo, stante le quantità di dosi di vaccino ad oggi disponibili e garantendo sempre la seconda dose, è di concludere gli over 80 entro i primi giorni del mese di maggio. Qualora ci dovesse essere un aumento delle fiale a disposizione verranno anticipati gli appuntamenti e aumentati i punti di somministrazione che oggi, a causa della scarsità delle dosi, non possono essere ulteriormente ampliati”.

Intanto, la Asl continua a lavorare a pieno ritmo per farsi trovare pronta non appena le fiale di Astrazeneca verranno distribuite. Per la vaccinazione di massa che coinvolgerà gli under55, i vertici della Cittadella hanno già individuato 3 potenziali hub in provincia - la parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, il centro anziani a Tarquinia e la sala Mice, all’interno del centro commerciale Marcantoni, a Civita Castellana. Ma solo nei prossimi giorni verranno definite le categorie, le modalità di somministrazione e i tempi.

Ieri nella Tuscia giornata nera sul fronte dei decessi per coronavirus. Sono 6 i pazienti dei reparti Covid che non ce l’hanno fatta: 2 cittadini di 76 e 81 anni di Viterbo, un 84enne di Ronciglione proveniente da una casa di riposo, un 75enne di Canino, una 82enne di Fabrica di Roma e un coetaneo di Capranica. Tornano a salire anche i contagiati: sessanta i nuovi positivi scoperti dalla Asl. Sono invece 38 i negativizzati e 437 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, per un totale da marzo a oggi di 98.368. Scendono a 96 i ricoverati nei vari reparti Covid di Viterbo e Montefiascone.

