21 Maggio 2021

di Federica Lupino

(Lettura 2 minuti)







L’obiettivo è partire con l’immunizzazione di massa. Per riuscirci, la Regione va avanti a suon di open day ma non solo. Nel Lazio dal 1° giugno partiranno le vaccinazioni Astrazeneca nelle farmacie. Salvo imprevisti nelle forniture, dal 24 maggio i cittadini – secondo il criterio delle classi d’età - potranno collegarsi al portale salutelazio per visionare l’elenco delle strutture che hanno dato la disponibilità e prenotare un appuntamento. Il farmaco a disposizione sarà quello della Johnson&Johnson. Al momento, hanno aderito due farmacie comunali di Tarquinia: in viale Igea e in via Aldo Moro. Un’altra si trova a Montalto di Castro in via del Palombaro. Ulteriori partecipazioni verranno raccolte in questi giorni e confluiranno nella rete dei punti vaccinali che potranno essere scelti dal sito della Regione. Anche i medici di famiglia proseguono a vaccinare con Astrazeneca e Moderna.

Ieri nel primo pomeriggio è partito il rilascio dei ticket virtuali per accedere al secondo open day in provincia previsto per domani e dopodomani nei centri della Grotticella a Viterbo, della sala Mice a Civita Castellana e del centro diurno per anziani a Tarquinia. Non c’è stato però l’assalto dello scorsa settimana quando in un paio di ore tutte le 2.000 dosi Astrazeneca disponibili sono state prenotate. Una riduzione conseguenza anche della prossima apertura delle fasce d’età, stesso target dell'open day: da questa notte sono prenotabili i nati tra il 1974 e il 1977, mentre da mercoledì 26 maggio quelli tra il 1978 e il 1981. Vista l’imminenza delle ferie estive, molti 40enni stanno aspettando che sia prenotabile Johnson&Johnson che, prevedendo un’unica dose, consente di ottenere il green pass velocemente senza dover aspettare i lunghi tempi del richiamo Astrazeneca che cadrebbero ad agosto. I viterbesi vaccinati nel frattempo arrivano a sfiorare i 139mila, con oltre 45mila immunizzati. Ieri alle 18 erano già stati somministrati 2.765 dosi. Le prenotazioni continuano a salire: ieri sera erano oltre 98mila. Dal 26 maggio potranno prenotarsi anche i maturandi (open day Pfizer dal 1 al 3 giugno).

La curva intanto continua a scendere. Ieri 15 casi accertati (tra i quali 5 minori, compresi due fratellini di Montalto di Castro) e 59 guariti. Due i decessi, per un totale di 441: una donna di 87 anni di Tuscania, una cittadina di 89 di Viterbo. Iniziano a calare i ricoveri: al momento sono diminuiti a 58 (32 a Malattie infettive, 5 in Terapia intensiva di Belcolle e 21 a Medicina Covid).