Zero positivi. Dopo mesi di contagi in salita e paura per il Covid nella Tuscia i casi si fermano. E ieri per la prima volta da diverso tempo non è stato registrato nessun nuovo positivo. I contagiati al momento sono 123, di cui 4 ricoverati. Crescono i negativizzati, solo ieri sono usciti dal periodo di isolamento 15 pazienti. Ovviamente l’attenzione resta alta e sembra presto per parlare di territorio “covid free”. Ad aiutare nel cammino potrebbero arrivare i vaccini. La campagna di somministrazione della Asl di Viterbo sta continuando dritta, nonostante la confusione generata dalle indicazioni sul vaccino AstraZeneca.

Venerdì 11 giugno il comitato tecnico scientifico aveva raccomandato la somministrazione delle prime dosi con AstraZeneca esclusivamente alle persone con più di 60 anni, mentre per le fasce d’età inferiori era stata prevista la somministrazione di altri vaccini. Alle persone con meno di 60 che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca era stata raccomandata la somministrazione di vaccini di Pfizer o Moderna, ricorrendo alla “vaccinazione eterologa”, cioè con due vaccini diversi. Negli hub vaccinali della Tuscia, in attesa di ulteriori chiarimenti dal parte del ministero della Salute, si continua con l’eterologa, ovvero se si ha meno di 60 anni e si è già stati vaccinati con Astrazeca il richiamo viene effettuato con Pfizer.

Nessuna confusione invece per quanto riguarda la campagna di vaccinazione degli under 18. Nei consultori della Tuscia sono stati effettuati 1.200 vaccini in un solo weekend, che si sommano ai 600 somministrati lo scorso fine settimana. Vaccini fondamentali anche per le vacanze e gli spostamenti. Dal primo luglio sarà infatti ufficiale la Green pass, la certificazione vaccinale che consentirà di viaggiare da e per tutti i paesi dell'Unione europea e dell’area Schengen. Già in questi giorni arriveranno, dal ministero della Salute e dalla Regione Lazio, i codici sui numeri dei cellulari dei vaccinati. Codici utili per scaricare la Green pass. La certificazione Covid19, anche senza aver terminato il ciclo vaccinale, potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da "zona rossa" o "zona arancione”.