26 Aprile 2021

Virus, da oggi si torna in zona gialla come in tutto il Lazio, mentre continua la corsa alle vaccinazioni. Il numero dei contagi resta stazionario, ma ieri sono stati segnalati dall’Asl anche due decessi: un 85enne di Sutri e un 72enne di Bassano Romano. Al momento i positivi in provincia restano 858, di cui 65 ricoverati.

La campagna vaccinale, negli undici centri sparsi in provincia e presso i medici di famiglia, sta correndo: circa un viterbese su quattro ha ricevuto almeno una dose. Dalla mezzanotte di domani potranno prenotarsi, inoltre, sia le classi d’età 58-59 anni (nati nel 1962 e ‘63), sia le persone con più patologie tra 50-59 anni (nati nel 1971-1962, con comorbidità, categoria 4). Da maggio, perciò a brevissimo, potranno prenotarsi anche le persone di 56-57 anni. Insomma, nel Lazio si viaggia spediti e le Regione conta di dare un’ulteriore accelerata grazie alle forniture in arrivo.

Ieri i nuovi positivi registrati dall’Asl sono stati 47, lo stesso numero delle persone negativizzate. I nuovi contagi riguardano persone residenti a Caprarola, Piansano, Viterbo (7 casi ciascuno), Bolsena (5), Soriano nel Cimino (4), Bassano in Teverina, Nepi, San Lorenzo Nuovo, Valentano, Vetralla (2 casi ciascuno), Acquapendente, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Monterosi, Orte, Tarquinia e Tuscania (un caso ciascuno). A Caprarola, dato l’aumento di casi, il sindaco Eugenio Stelliferi ha annunciato la chiusura di tutte le scuole (istituto Marchini, asilo nido comunale, istituto del Divino Amore) da oggi e per tutta la settimana. «Reputo necessario chiudere le scuole in via precauzionale e preventiva. È ancora il momento della responsabilità da parte di tutti. Evitiamo gli assembramenti, usciamo solo se necessario, utilizziamo sempre i dispositivi di protezione. Non abbassare la guardia significa anche e soprattutto proteggere i concittadini più fragili, tra cui i nostri bambini». Appello alla prudenza anche a Piansano, dove i sette contagiati «sono in regime di isolamento domiciliare e appartengono ad un cluster noto».

Ieri l’Asl ha comunicato la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 47 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 10 a Viterbo, 6 a Ronciglione, 5 a Soriano nel Cimino, 5 a Vetralla, 3 a Orte e Valentano, 2 a Canepina, Civita Castellana, Montalto di Castro, Montefiascone e Tarquinia, uno rispettivamente a Caprarola, Castel Sant’Elia, Marta, Monterosi e Nepi. Al momento, dei positivi, 29 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 a Terapia intensiva Covid di Belcolle, 24 a Medicina Covid di Belcolle, 8 a Medicina riabilitativa Covid di Montefiascone.