Va a fare la spesa all'Ipercoop e le bucano tutte le gomme. La vittima: «State attenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando sono tornata a prendere la macchina, avevo tutte e quattro le ruote bucate. Me ne sono accorta solo dopo». La denuncia è di una viterbese che lunedì, alle poco dopo le 17, ha posteggiato la sua auto nel parcheggio scoperto dell'Ipercoop, per poi andare a fare la spesa. "Appena scesa, mi si è avvicinato un ragazzo. Io stavo al telefono, ho nominato la Questura perché lì avrei dovuto vedermi dopo con mia figlia e lui si è allontanato", racconta.Finiti gli acquisti, la donna ha ripreso la sua auto. Nel tragitto verso casa, le si è accesa la spia che segnala la pressione delle gomme. La mattina dopo erano tutte a terra. «Il gommista - spiega - ha detto che sono state forate con un punteruolo o con un coltellino. Ho segnalato tutto alla direzione dell'ipermercato, ma mi è stato risposto che loro non posso fare più di quello che fanno già ora coi vigilantes».La donna ha sporto denuncia e assicura che non sia il primo caso: «So di un'altra signora alla quale hanno bucato una gomma per poi offrirsi di aiutarla a cambiarla. E quindi l'hanno derubata. Chiedo pertanto a tutti - conclude - di prestare la massima attenzione anche quando si va a fare la spesa».