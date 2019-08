Va alle nozze della figlia e gli svaligiano la casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti a festeggiare il matrimonio, ma quando il padre della sposa torna a casa trova l'amara sorpresa: neanche il tempo di godersi il sì della figlia che i ladri gliel'hanno svaligiata.Tutto si è svolto nella notte tra sabato e domenica, nel giro di poche ore, a Bomarzo. Il risultato è stato di due cassaforti svuotate dai ladri. E lei, la sposa, ha lanciato l'appello su Facebook: «Chi ha visto qualcosa contatti me o i carabinieri».Non è stata proprio la ciliegina sulla torta (nuziale), quella del ritorno a casa post matrimonio. Anzi.Verso le 2,30 di notte qualcuno ha visto i carabinieri fuori dall'abitazione, evidentemente allertati dopo il furto. Ma prima, al momento, pare che nessuno abbia notato movimenti strani nei paraggi. Tanto che la sposa ha chiesto aiuto sul proprio profilo social, condiviso da una cinquantina di amici anche sul gruppo Viterbo civica. «Buongiorno a tutti! Mi rivolgo soprattutto ai bomarzesi scrive - che nella sera di sabato 10 agosto erano nei pressi della palestra di Bomarzo». Ecco cosa è successo: «Durante i festeggiamenti del mio matrimonio, più precisamente dalle 21 alle 12,30 circa, sono entrati dei ladri a casa di mio padre».La zona è quella di Vigna della corte, «proprio davanti alla palestra. Portavano con sé una scala abbastanza lunga, che poi hanno lasciato sul giardino spiega ancora - e un frullino con il quale hanno aperto due cassaforti, facendo anche abbastanza rumore». Secondo quanto riporta la donna, si tratta di una zona frequentata. C'è infatti «gente che passeggia di sera con cani e bambini».Da qui l'appello via social, rivolto a quanti abbiano notato elementi utili: «Vi chiedo una mano, chiunque abbia visto o sentito qualcosa di strano mi può contattare in privato conclude - o farlo presente direttamente ai carabinieri di Bomarzo. Grazie per l'aiuto».