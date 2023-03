Venerdì 10 Marzo 2023, 05:40

Picchia e umilia la compagna, condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione. Massimiliano Marino, cinquantenne romano, noto alle cronache per aver ucciso la notte di Santa Stefano del 2004 la compagna con un coltello da cucina, continuerà la detenzione nel carcere di Rieti. La nuova condanna arriva l’altro ieri per il reato di maltrattamenti. Maltrattamenti che avrebbe inferto alla nuova fidanzata, conosciuta a Viterbo dopo aver scontato 18 anni di detenzione.

A novembre del 2021 Marino, esce dal carcere di Rieti e conosce una donna di Viterbo con la quale istaura una relazione nel capoluogo della Tuscia. Relazione burrascosa e violenta. Il cinquantenne, che nel processo è stato difeso dall’avvocato Giuliano Migliorati, più volte l’avrebbe picchiata, maltrattata e umiliata. L’episodio che ha fatto scattare l’allarme è avvenuto domenica 11 giugno 2022. I due erano in un bar di Viterbo quando avrebbero iniziato a litigare. Una lite che avrebbe attirato l’attenzione di alcuni clienti che avrebbero richiesto l’intervento della polizia. Poco dopo sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile.

In una manciata di minuti i poliziotti sono riusciti ad allontanare la donna dal compagno e a tranquillizzarla. In quel momento avrebbe preso coraggio e raccontato mesi di sofferenza. Insulti, botte e minacce sarebbero stati all’ordine del giorno. La donna è stata subito accompagnata all’ospedale di Belcolle dove è stata inserita nel percorso rosa. E dopo la denuncia per lui si sono aperte di nuove le porte del carcere di Rieti. Massimiliano Marino è stato infatti arrestato dopo l’ordinanza del gip di Viterbo per i reati di maltrattamento e lesioni contro familiari. La vittima è stata trasferita in una località protetta. Mercoledì pomeriggio davanti al giudice Alessandra Aiello si è concluso il processo con una pesante condanna a 4 anni e sei mesi di carcere.