Urla e schiaffi alla moglie che lo vuole lasciare: marito a processo per maltrattamenti e lesioni

di Maria Letizia Riganelli

Urla, schiaffi e pugni alla moglie che lo vuole lasciare. Marito a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate.

I fatti risalgono al 22 aprile 2016, quando una coppia di Latera, ormai ai ferri corti, ha una furiosa lite in casa. Le vicine accorrono sentendo la donna gridare aiuto.



«Era poco prima delle 9 e stavo per quando abbiamo sentito gridare. La signora urlava aiuto così siamo scese a vedere cosa succedesse». A parlare è una donna, testimone del processo, che abita con la figlia proprio di fronte alla casa dei coniugi. «Quando siamo arrivati di fronte alla loro finestra – ha detto ancora la testimone -, erano proprio lì e si sentivano le urla di lui e dei colpi, la signora tentava di ripararsi mentre continuava a chiedere aiuto e di lasciarla stare. Così abbiamo detto al marito di andarsene, che non era quello il modo per risolvere la situazione. Non era la prima volta che i due litigavano. Lui non voleva che il matrimonio finisse e continuava a dirle che aveva sbagliato a chiamare l’avvocato, dopo tutto quello che aveva fatto per lei».



A fornire altri dettagli durante l’udienza è stata la figlia della prima testimone, anche lei presente durante la lite.

«Dopo che mia madre ha detto al marito di andare via di casa, lui urlando è uscito, ma poco dopo è tornato e non permetteva alla moglie di fare manovra con la macchina. La donna aveva dolore alla spalla e credo volesse andare all’ospedale».



Per chiarire la vicenda il 7 novembre saranno ascoltati anche i carabinieri che raccolsero la denuncia della signora.

Mercoledì 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:37



