È stato conferito a un consulente tecnico d’ufficio l’incarico di ricostruire la dinamica del tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Ioan Puscasu, il 44enne romeno che domenica 22 gennaio è stato investito sulla strada Statale Aurelia a Montalto di Castro.

Identificato il corpo sull'Aurelia a Montalto, è un operaio investito da un 58enne di Civitavecchia

Il pm Alessandro Gentile della procura di Civitavecchia non ha ritenuto necessario effettuare l’autopsia su quel che restava del corpo del 44enne, disponendo già da mercoledì il nulla osta per riconsegnare la salma ai familiari, oltre a conferire un accertamento tecnico non ripetibile, nominando Riccardo De Santis, per chiarire la dinamica del drammatico sinistro.

Il 9 febbraio probabilmente avranno inizio le operazioni peritali e gli accertamenti sull’autovettura che era guidata da un 56enne di Civitavecchia, alle quali parteciperà anche Nicola Bartolini (quale consulente tecnico di parte), messo a disposizione da Studio3A-Valore, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini. I congiunti di Puscasu, attraverso il consulente legale Matteo Cesarini, vogliono fare luce sui fatti con la collaborazione dell’avvocato Alessandro Giuseppe Maruccio del foro di Civitavecchia.

Come si ricorderà Puscasu domenica si trovava a piedi, dopo il tramonto, sulla Statale Aurelia, nei pressi del km 113, quando improvvisamente è sopraggiunta una Citroen guidata dal civitavecchiese. Un impatto violentissimo che probabilmente ha sbalzato l’uomo al di là dello spartitraffico, in direzione Grosseto; con la conseguenza che poi il suo corpo è stato travolto e mutilato da diversi altri veicoli, quelli che sopraggiungevano. L’uomo alla guida non si era fermato sul luogo del fatto, presentandosi poco dopo ai carabinieri di Civitavecchia.

La salma domenica è stata rimpatriata a Botosani, in Romania, dove nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali, nella città della famiglia. La vittima avrebbe compito 45 anni l’altro ieri, si trovava in Italia già da diversi anni ed era impiegato come operaio in una impresa di Montalto di Castro; lascia un figlio di 14 anni e due fratelli gemelli.