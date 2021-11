Martedì 2 Novembre 2021, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 20:59

Un uomo dall'età di cinquanta anni, artigiano, è stato accoltellato dalla compagna nell'abitazione in cui vivono a Fabrica di Roma (Viterbo). La donna, che non è del paese, subito dopo il fatto ha abbandondano l'appartamento e ha fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri della stazione di Fabrica insieme ai colleghi di Civita Castellana e la Polizia locale la stanno cercando. L'uomo nel frattempo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Andosilla.