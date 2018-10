Unopiù, crisi aziendale: l'azienda presenta 36 licenziamenti senza sconti. Tensione nell'assemblea dei lavoratori

Ultimo aggiornamento: 13:22

Unopiù, è scoppiata la guerra tra poveri. Assemblea tesa e dai toni aspri quella che Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UilTucs-Uil hanno tenuto ieri nella sede di Soriano. Sul piatto ci sono i 36 esuberi dichiarati dall'azienda, che il 14 settembre ha aperto la procedura di mobilità (6 i dipendenti vicini alla pensione, quindi i licenziamenti reali sarebbero 30 su un totale di 130). Ma non solo: il piano industriale prevede anche di rivedere l contratti, con conseguenti tagli agli stipendi per chi avrà la fortuna di mantenere il posto.In mattinata, durante la riunione convocata dal prefetto Giovanni Bruno, l'amministratore delegato Christian Rauch (che ha sostituito Maurizio Motta), è stato chiaro: la società leader nel settore degli arredi per esterni non ha più liquidità. I soldi basteranno per pagare gli stipendi di ottobre, ma da novembre non saranno garantiti. Il fatturato, che negli anni d'oro era sugli 80 milioni di euro, ora è crollato intorno ai 23. Una crisi che ha la coda lunga, però.Nel 2013 i 74 dipendenti dichiarati in esubero (oltre la metà del totale) si salvarono per qualche mese con la cassa integrazione. Poi in 40 finirono comunque in mobilità. La nuova proprietà, la Bioera subentrata a fine 2014, aveva garantito il rilancio della Unopiù. Oggi nella compagine societaria risultano la Splendor Investment Ltd (Sih) con base a Londra (nata dall'accordo di Bioera con i Family Office Yaks di base nel Medio Oriente e Bramfield Ltd avente diritto inglese), nonché la Banca nazionale del lavoro. E nonostante l'ad abbia ammesso errori negli investimenti, questo non rende meno amara la pillola dei licenziamenti.Sindacati e autorità presenti ieri concordano su un punto: rinviare la procedura di mobilità al 1 gennaio, in attesa che nel frattempo il Governo cambi nella Finanziaria la legge sugli ammortizzatori sociali. Così che anche la Unopiù, nonostante finora abbia usufruito della solidarietà, possa accedere alla cig. L'azienda valuterà.«Non consentiremo che a pagare siano ancora una volta i lavoratori. Faremo di tutto affinché nessuno perda il posto», è l'impegno di Donatella Ayala (Filcams), Elvira Fatiganti (UilTucs) e Aldo Pascucci (Fisascat).