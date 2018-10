Unopiù, il Governo pronto ad aprire un tavolo dopo l'interrogazione del deputato Rotelli

Unopiù, il Governo è disponibile ad aprire un tavolo al ministero del Lavoro «per vagliare eventuali soluzioni alternative a tutela dei livelli occupazionali». Lo ha annunciato il sottosegretario Claudio Durigon, rispondendo all'interrogazione presentata dal deputato viterbese di FdI Mauro Rotelli.

Durante il question time, il parlamentare ha ripercorso la vertenza dell'azienda di arredi per esterni con sede a Soriano nel Cimino (Viterbo), che ha aperto la procedura di mobilità per 36 dipendenti. «È urgente individuare una soluzione definitiva che salvaguardi i lavoratori con l’adozione di ammortizzatori sociali, anche in deroga ai limiti temporali previsti dall’art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015», ha detto Rotelli, chiedendo «se il ministro intenda procedere all’urgente istituzione di un tavolo di concertazione con il ministero dello Sviluppo economico per definire la vertenza che coinvolge il personale della Unopiù».

La risposta, arrivata per bocca del sottosegretario, è stata positiva. Rotelli ha già contattato il prefetto Giovanni Bruno, che ora si attiverà per chiedere ufficialmente il tavolo.

Ultimo aggiornamento: 11:39

