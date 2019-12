Università della Tuscia, pronti a volare più in alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Università della Tuscia chiude il 40° dalla fondazione con l'approvazione del bilancio 2020-2022. Il rettore Stefano Ubertini spiega le previsioni per il triennio.«Il consiglio d’amministrazione lo ha varato il 19 dicembre scorso. La situazione economica dell’Università è florida, sia in termini di cassa che di proventi, che ammontano a circa 52 milioni di euro all’anno, di cui poco più del 70% sono costi di personale».«Abbiamo previsto investimenti per oltre 4 milioni di euro nel triennio, per attrezzature scientifiche, ammodernamento delle aule e interventi edilizi nelle diverse sedi dell’ateneo».«Nel 2020 si prevedono l’avvio dei lavori di riconversione dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco, per la quale, dopo aver consegnato a Palazzo Gentili la proposta di convenzione e il progetto, siamo ancora in attesa dell’ok ufficiale della Provincia».«Si tratta di lavori per il miglioramento sismico dell’edifico ex emeroteca situato presso il complesso di S. Maria del Paradiso; la creazione di una infrastruttura europea per la ricerca; la conservazione e la gestione della biodiversità marina presso le Saline di Tarquinia. Sono previsti inoltre numerosi interventi in nuovi servizi agli studenti, sostenibilità ambientale e iniziative in collaborazione con le scuole e la popolazione del territorio».«Abbiamo espresso la nostra preoccupazione al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Le previsioni mi coglie di sorpresa e davvero stona con il lavoro che abbiamo realizzato in questi anni nell’interesse degli studenti e dei cittadini, in stretta collaborazione con Regione e enti locali».«“Di circa 200-250 milioni di euro all’anno. La mancata previsione di risorse finanziarie che compensino i crescenti oneri derivanti in particolare dall’incremento dei costi del personale (docente e non docente) rischia di fermare il sistema universitario. Tali scelte rischiano di essere controproducenti per il sistema Italia, in cui la percentuale di laureati nella fascia di età 25-34 anni è del 24%, contro una media OCSE del 41%, e molti bravi ricercatori trovano occupazione in università e centri di ricerca esteri. Spero che il Governo e le due Camere trovino presto una soluzione a questa difficoltà».