Università della Tuscia, 40 anni di insegnamenti. Quanti "regali" per l'ateneo

L’Università della Tuscia festeggia 40 anni e sono cominciati a piovere regali. Il primo è arrivato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che martedì scorso è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del corrente anno accademico per rilevare «che l’ateneo ha radici in una lunga tradizione culturale che, come abbiamo ascoltato dall’interessantissimo intervento del rettore, ha contributo ad alzare il livello culturale del territorio di riferimento».Il secondo dono è stato confezionato dall’Anvur (agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) che nel suo ultimo rapporto piazza Unitus al 7° posto (su 21 atenei) con il giudizio “pienamente soddisfacente”. La terza strenna l’ha recapitata a Gradi il Consorzio interuniversitario “AlmaLaurea”, registrando che il 93,4% dei laureati è soddisfatto del rapporto col corpo docente, mentre il 90,3% è soddisfatto del corso di laurea prescelto. Gli ultimi regali sono targati Miur che, da un lato ha erogato 22milioni di euro per le ricerche di tre “dipartimenti d’eccellenza” (Distu, Dibaf e Dafne), dall’altra ha ritoccato all’insù (+3,79) la cosiddetta quota premiale del fondo di finanziamento ordinario.«Sono importanti riconoscimenti che ci inorgogliscono – riflette il rettore Alessandro Ruggieri – considerando che non è semplice per un piccolo ateneo riuscire a stabilizzarsi e crescere in un contesto territoriale di ridotte dimensioni, con una elevata frammentazione del tessuto produttivo, la sostanziale assenza di imprese di medie o grandi dimensioni e una rete di trasporti e di collegamenti poco efficiente».Varie criticità che non hanno impedito a Unitus di inanellare grandi numeri: oltre 8.500 iscritti, 6 dipartimenti, 35 corsi di laurea, 7 corsi di dottorato di ricerca, 5 master, una scuola di specializzazione, 21 progetti di ricerca nazionali, 33 internazionali, 17 del programma europeo Horizon, 9 Spin-off, 8 brevetti, 204 convenzioni con enti, imprese, istituti scolastici. La “interessantissima” relazione di Ruggieri è stata particolarmente apprezzata per l’incipit, connotato da due parole che nell’era del sovranismo del populismo appaiono bestemmie: cultura e competenza.«Si tratta di parole – ha annotato il rettore – che accomunano tutti gli atenei, ma che nel nostro caso sono state determinanti per attivare un importante processo di crescita». Sono parole che aiutano a sostenere e quindi vincere sfide epocali.