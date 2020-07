© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per fronteggiare il delicato momento vive il Paese, in conseguenza dei riflessi economici causati dall’emergenza da Covid-19, abbiamo deciso di varare imponenti misure di sostegno per il diritto allo studio e i servizi agli studenti. Grazie alla solidità del nostro bilancio, frutto di competente ed efficace gestione, sarà ampliato il ventaglio dei benefici riconosciuti agli studenti dal "Decreto Rilancio" n.34/2020».Così il rettore dell'Università della Tuscia Stefano Ubertini, in sede di presentazione a Santa Maria in Gradi dell' inedito pacchetto confezionato in nome della "No tax area" e benedetto dal consiglio d'amministrazione.«E' stato deciso - ha sottolineato Ubertini - di innalzare fino a 22.000 euro la “no tax area”, con ciò superando la normativa nazionale, che ha disposto l’esenzione dal pagamento delle tasse solo a favore degli studenti il cui indicatore della situazione economica famigliare (Isee) non sia superiore a 20.000 euro».Altri vantaggi? «Il cda - ha proseguito il rettore - ha anche deciso d’ampliare l’entità delle detrazioni riconosciute a favore degli studenti con valori Isee ricompresi tra 22,000 e 30.000 euro e ha introdotto nuove misure destinate ad incidere in modo ancor più favorevole per le famiglie». Si tratta dell'“Esonero Fedeltà” per lo studente che, dopo aver conseguito una laurea di primo livello, decida di proseguire gli studi nell’Ateneo viterbese anche per laurea magistrale. Nonché dell'“Esonero Famiglia”: uno sconto nel pagamento delle tasse di cui possono beneficiare i fratelli e le sorelle di chi sia già iscritto a Unitus.C'è da aggiungere che quest’anno le risorse ottenute grazie a chi ha sottoscritto 5x1000 a favore dell’Ateneo sono destinate a finanziare borse di studio. «In particolare - aggiunge il magnifico - è stata introdotta la borsa di studio “raddoppio del bonus cultura”: elargizioni da 500 euro ciascuna a favore degli studenti particolarmente meritevoli, che si siano diplomati con 100 e lode, oppure che siano laureati con 110 e lode. Una particolare attenzione è infine riconosciuta, mediante altre borse di 500 euro, a favore degli studenti che abbiano vissuto gravi circostanze».Intanto a Santa Maria in Gradi si sta mettendo a punto l'organizzazione delle lezioni per il prossimo anno accademico. «Siamo pronti - informa Ubertini - ad accogliere gli studenti nelle aule in piena sicurezza, nel più completo rispetto di tutte le disposizioni nazionali emanate per la fase 3 dell’emergenza Covid-19. Da settembre verrà garantito il distanziamento minimo; i ragazzi verranno dotati di mascherina filtrante; dispenser con igienizzanti in ogni aula; gli orari articolati per ridurre al massimo le possibilità di incontro tra gli studenti dei diversi corsi; il ricambio dell’aria in aula effettuato al termine di ogni lezione; gli orari saranno senza “ore di buco”, l’inizio delle lezioni verrà sfalsato di 30 minuti e verranno svolte fino al tardo pomeriggio».