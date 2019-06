Unitus, la sfida tra prof e studenti: ecco il torneo di calcio per acquistare libri

Tre squadre di professori e di alunni dell’Unitus che si sfidano all’ultimo goal per beneficenza. Martedì alle 18 al Cus di Viterbo – via San Camillo De Lellis (zona Riello) – primo triangolare di calcio a cinque, organizzato dall’associazione universitaria “Univercity Viterbo”.

Per assistere all’evento “Tuscia League – Cultura in Campo” è possibile pagare un biglietto di cinque euro o donare un manuale universitario, originale e in buone condizioni. Lo scopo? Raccogliere fondi per l’acquisto di libri e compendi da destinare al Polo bibliotecario dell’Università della Tuscia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA