Unitus, il nuovo rettore è Stefano Ubertini: eletto al primo turno con 212 preferenze

Fumata bianca al primo turno: Stefano Ubertini è il nuovo rettore dell’Università della Tuscia per il mandato 2019-2025. Al termine dello spoglio dei consensi espressi dai docenti e dai ricercatori, iniziaito dopo le ore 18, il pallottoliere si è fermato a quota 212. I suoi contendenti, Giulio Vesperini e Andrea Vannini, si sono dovuti accontentare rispettivamente di 60 e 31 suffragi.



Il nuovo magnifico si insedierà a Santa Maria in Gradi il 5 novembre, in concomitanza con l’apertura dell’anno accademico 2019-2010, raccogliendo il testimone da Alessandro Ruggieri che termina così il mandato cominciato nel 2013. © RIPRODUZIONE RISERVATA