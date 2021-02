«Storyteller e content curator: strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale» e «La fotografia, dal dagherrotipo al digitale. Tecniche, conservazione, archiviazione, digitalizzazione». C’è tempo fino al 26 febbraio per candidarsi ai due nuovi corsi di alta formazione promossi dal Disucom dell’Università della Tuscia.

Guidati dalla professoressa Luisa Carbone e dal professor Giovanni Fiorentino, rientrano in quella cerchia di progetti realizzati nell’ambito delle attività del ‘Centro di Eccellenza Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai Beni e alle Attività Culturali (DTC)’ della Regione Lazio. Obiettivo del primo corso «formare figure professionali in grado di gestire le strategie narrative legate alla valorizzazione, promozione e fruizione tecnologica del Bene Culturale, concepito come esperienza multimediale, immersiva e multisensoriale». Dell’altro «creare professionisti capaci di gestire tecniche fotografiche dall’analogico al digitale, necessari alla gestione e alla fruizione di raccolte e archivi fotografici, in una prospettiva di convergenza tecnologica».

I corsi, nati in diretta corrispondenza con le esigenze del mercato del lavoro nel settore della valorizzazione e promozione culturale, avranno un tetto massimo di 30 studenti ciascuno mentre saranno 7 (sempre per percorso) le borse di studio messe a disposizione. La selezione è aperta agli studenti Unitus e non. Requisito per l’ammissione: laurea di primo livello.

L’accesso al corso è comunque subordinato alla definizione di una graduatoria per titoli con punteggi diversi assegnati per laurea specialistica, dottorato di ricerca e master. La durata del corso, in entrambi i casi, è di 320 ore suddivise in 120 di lezioni frontale (o da remoto sfruttando la piattaforma dell’Università in osservanze alle regole imposte dal protocollo antiCovid) e 200 di stage, lungo un semestre da aprile fino a settembre.

L’attestato finale sarà rilasciato agli studenti con almeno il 70% di presenze e vincolato alla realizzazione di un project work connesso all’attività di stage

