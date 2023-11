Unitus, Cristina di Svezia: una figura da scoprire

“Il potere e l’immagine: Cristina di Svezia fra rappresentazione e autorappresentazione”: è il titolo del convegno internazionale di studi, promosso dal Disucom (dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo), con il patrocinio del Gender Equality Plan dell’Università della Tuscia, in programma al rettorato di S. Maria in Gradi (Aula Radulet) il 7 e l’8 novembre 2023. Le giornate sono state curate dalle docenti del dipartimento Francesca De Caprio e da Eva Ponzi.

“Perché un convegno su Cristina di Svezia? Per far risaltare – sottolinea Giovanni Fiorentino, diretto Disucom - la figura di una sovrana (1626-1689) che nel decennio in cui governò il suo Paese (dal 1644 al 1654), decisive vicende proiettarono la sua immagine sulla grande scena politica internazionale. Dall’abdicazione alla conversione, le sue scelte dirompenti ebbero un’enorme eco in Europa. L’appuntamento scientifico coinvolge studiosi italiani e stranieri ed è orientato alla riflessione su una tematica particolarmente significativa per comprendere con maggiore profondità il regno di Cristina: l’impiego delle immagini come rappresentazione e autorappresentazione”. Le due giornate sono articolate in tre sessioni: (martedì dalle ore 10,30 e dalle ore 15,15; mercoledì dalle ore 10) nel corso delle quali si alterneranno 14 studiosi.

Il programma in sintesi.

Martedì: Giovanni Fiorentino, Il potere sensibile delle immagini; Francesca De Caprio, La Fenice e il Sole: “imprese” dell’unica regina non consorte dell’Europa del Seicento; Simona Rinaldi, I ritratti di Cristina, regina di Roma;

Barbara Tetti, Dalle macchine effimere al monumento in San Pietro Architetture funebri per Cristina di Svezia a Roma; Luisa Carbone, La tecnica globografica di S. A. Moroncelli al servizio di Cristina di Svezia; nel pomeriggio, Pierre Chambert-Protat, Il fondo Reginense della Biblioteca Apostolica Vaticana e la sua digitalizzazione; Eva Ponzi, Acquistare e desiderare: manoscritti umanistici nella collezione di Cristina; Vera Nigrisoli Wärnhjelm- Fabiola Zurlini, Cristina di Svezia, da Minerva del Nord a Regina di Roma: corti, patronage e scienza medica; Anna Zilli, Cristina la regina della musica a Roma; Filippo Grazzini, Immagini letterarie regali: ritratti di Cristina nella poesia encomiastica. Mercoledì: Matteo Sanfilippo, Cristina e The Ring of Fire: una reinvenzione fantascientifica; Carlo Serafini, La storia nelle mani di un giullare: la Cristina di Svezia di Dario Fo; Rossella Catanese, Queen Christina fra Europa e Hollywood; Sonia Melchiorre, Analisi linguistica dei discorsi politici delle donne nella fiction. La Regina Cristina sullo schermo.

Renato Vigna