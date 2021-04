Undici pugili della Next di Monterosi tornano sul ring

Ritorna lo sport in tutte le sue discipline dopo il lungo stop e ritorna anche la boxe.

Appuntamento domani 22 aprile presso il Pamphili Village che vedrà sul ring tanti giovani pugili della Tuscia.

Sul ring saliranno tutti gli allievi della Next di Monterosi, alcuni al debutto assoluto altri che tornano a combattere dopo una lunga sosta causa Covid. Si tratta di Mattia Bannetta, Costantino Cenci, Maxim Mazzolini, Gabriele Morbidelli, Gabriele Neri, Gaetano Pezzullo, Davide Proietti, Riccardo Segatori, Daniele Soldatelli, Davide Spizzichini. La Bellusci Boxe Promotion in collaborazione con il Team Boxe Roma XI hanno organizzato un bel pomeriggio di boxe con la partecipazione del pugile William Sestili, peso welter di 26 anni piuttosto esperto che ha alle spalle 47 match dei quali 26 vinti. Nel giugno 2018 fu tra i protagonisti della riunione di Nepi organizzata da De Carolis dove battè per ko tecnico il bosniaco Mesanovic. Sestili sfiderà il welter 41enne Marco Delmestro della Bellusci Boxe Promotion. Appuntamento dunque giovedì alle ore 18. L’evento si disputerà a porte chiuse causa le restrizioni per gli eventi sportivi legati alla pandemia ma sarà possibile assistere alla diretta streaming su Slam Sport Network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA