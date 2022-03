Una Viterbese dai due volti pareggia in rimonta. Ad Ancona finisce 2-2 con le reti di Mungo e Martinelli

Il Dal Canto bis riparte con un pari in rimonta, ad Ancona la Viterbese infatti va sotto di 2-0 nel primo tempo ma nella ripresa cambia assetto tattico e porta a casa un punto.

All’8′ punizione dai 25 metri per la Viterbese, Volpicelli si incarica della battuta ma il suo sinistro viene respinto dalla barriera. All’11’ l’Ancona Matelica sblocca il risultato, cross dalla sinistra di Moretti per Faggioli che tutto solo dal limite dell’area piccola batte Fumagalli con un colpo di testa. Al 27′ i padroni di casa raddoppiano, Iannoni intercetta un passaggio di Volpicelli e lancia in contropiede Moretti che porta palla, entra in area di destro firma il raddoppio. Al 29′ Dal Canto perde Bianchimano costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio alla coscia destra, al suo posto dentro Polidori. Al 39′ Ancona ad un passo dal tris con Papa che fa partire un destro dalla lunga distanza che si stampa sul palo.

Il primo tempo termina con la Viterbese sotto 2-0. La ripresa inizia con due novità di formazione, Dal Canto inserisce Murilo e Semenzato al posto di Ricci e Pavlev passando al 4-3-3. Al 48′ azione sulla destra di Volpicelli, appoggio all’indietro per Semenzato che crossa di prima, Polidori colpisce di testa ma manda alto. Al 54′ la Viterbese accorcia le distanze, Polidori serve Calcagni che spizza di testa per Mungo che si presenta a tu per tu con Vitali e lo supera con un gran pallonetto. Per Mungo primo gol in maglia gialloblù. Al 58′ Volpicelli sfiora il pari con un gran sinistro a giro dal limite deviato in angolo da Vitali. Sugli sviluppi del corner i gialloblù trovano il gol del 2-2 con Martinelli che svetta più in alto di tutti e rimette il match in equilibrio. Anche per il difensore toscano si tratta del primo gol con la maglia della Viterbese. Al 79′ Calcagni va via sulla destra e mette in mezzo per Murilo, stop di petto e rovesciata bloccata in tuffo da Vitali.

Finisce 2-2, un punto che porta la Viterbese a quota 27 in classifica, martedì prossimo si torna in campo al Rocchi per il turno infrasettimanale contro la Pistoiese.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa (15′ st Bianconi), Del Carro; Del Sole (15′ st Sereni), Faggioli, Moretti. A disposizione: Avella, Rolfini, Tofanari, Sabattini, Palesi, Ruani, Maurizii, Pecci. Allenatore: Colavitto.

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; D’Ambrosio, Ricci (1′ st Murilo), Martinelli; Pavlev (1′ st Semenzato), Calcagni, Megelaitis, Mungo (46′ st Adopo), Urso; Bianchimano (29′ pt Polidori), Volpicelli (32′ st Alberico). A disposizione: Bisogno, Polito, Iuliano, Marenco. Allenatore: Dal Canto.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Marcatori: 11′ pt Faggioli (A), 27′ pt Moretti (A), 9′ st Mungo (V), 13′ st Martinelli (V)

Note: spettatori: 1113; angoli: 3-3 per la Viterbese; ammoniti: Papa, Ricci, Martinelli, Fumagalli, Rolfini, Megelaitis; recuperi: 1’ pt; 3’ st.