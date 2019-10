Una mano amica, il Centro di ascolto si racconta

Si è svolto ieri, venerdì 31 ottobre, in via del Collegio, 2 presso il Centro di ascolto Una mano amica, il convegno dal titolo "Una mano amica... sì racconta". Erano presenti l'assessore ai servizi sociali del comune di Viterbo Antonella Sberna, il presidente del Ceis San Crispino di Viterbo, don Alberto Canuzzi.

Attraverso interventi e testimonianze è stato raccontato il percorso dei primi 10 mesi di attività del servizio territoriale di sostegno e ascolto, con intermezzi musicali del duo "il Gatto e la Volpe" dei fratelli Lattanzi.

Un servizio al e del territorio, come sottolineato da Rebonato e dalla dottoressa Palozzi referenti del centro di ascolto, che svolge attività di supporto e sostegno psicologico e di prevenzione e informazione in diversi istituti scolastici del viterbese.