Una giunta sudata fino all'ultimo secondo: si chiude con 9 assessori, tutte le deleghe

Adesso è tutto ufficiale: la giunta guidata dal sindaco Giovanni Arena è a 9. Con una sorpresa finale: la quota rosa di Fondazione è Alessia Mancini, mai entrata nel toto assessori. Per il resto c'è uno spacchettamento dei lavori pubblici (Micci per le frazioni, Allegrini per Viterbo città) e l'ambiente (verde pubblico a Contardo e igiene urbana al sindaco).



Un parto difficilissimo, concluso solo pochi minuti prima della presentazione. Ma Arena è soddisfatto: «Si vedranno subito segnali di discontinuità: avremo maggiore attenzione per il centro storico - dice - la manutenzione stradale e il Trasporto della macchina di Santa Rosa. Partiremo con questo».



Ecco la ripartizione delle deleghe. Il sindaco ha deciso di tenere l'igiene urbana, personale e sport. Praticamente un assessorato pesante numero 10.



Lega

Enrico Maria Contardo: vicesindaco, bilancio, società partecipate, verde pubblico, affari generali, rapporti con le forze armate.

Claudia Nunzi: termalismo, polizia locale, protezione civile, politiche sulla sicurezza e sull'immigrazione, agricoltura, servizi informatici.



Fratelli d’Italia

Claudio Ubertini: urbanistica, edilizia pubblica e privata, politiche per l'innovazione tecnologica.

Laura Allegrini: lavori pubblici, politiche energetiche, centro storico e rapporti con l'autorità portuale.

Marco De Carolis: cultura, turismo e spettacolo, marketing territoriale e film commission.



Forza Italia

Elpidio Micci: servizi e lavori pubblici per gli ex comuni, viabilità e mobilità urbana, pubblica istruzione e trasporto scolastico, servizi cimiteriali.

Antonella Sberna: servizi sociali, politiche giovanili e per la famiglia, consulta del volontariato e politiche per la disabilità, rapporti con l'università e finanziamenti comunitari.



Fondazione

Paolo Barbieri: tributi e patrimonio.

Alessia Mancini: sviluppo economico, attività produttive e Col, servizi demografici e contenzioso.

