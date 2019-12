Una discarica lungo le mura dell'antica Faleri romana: la rabbia dei residenti, i volontari a pulire

Ultimo aggiornamento: 10:42

Più di due chilometri di rifiuti. E’ quello che si sono trovati davanti un gruppo di residenti nella frazione di Faleri (Fabrica di Roma) e i loro amici, durante una passeggiata nel giorno di Santo Stefano sotto le mura dell’antica Faleri Novi.Indispettiti, arrabbiati e delusi per la scarsa attenzione di chi dovrebbe vigilare e arginare un fenomeno così preoccupante, hanno deciso di organizzarsi in un gruppo per ripulire l’area e gli argini del torrente. Insieme ad altri volontari. «Eravamo andati lì – racconta Davide Frate - per ammirare le bellezze storiche e ambientali, invece ci sono trovati davanti a materiale abbandonato sotto il “ponticello”, lungo la strada che collega la frazione al centro residenziale. I rifiuti sono stati trascinati dalle piene del Rio Purgatorio per centinaia e centinaia di metri, rendendo l’ambiente inquinato e per nulla adatto alle escursioni».I sospetti sono caduti su alcuni visitatori del Parco Falisco che utilizzano il centro residenziale come un dormitorio o soltanto per trascorrere i week-end. Non utilizzano quindi la raccolta differenziata e allora gettano lì le buste con dentro gli scarti di ogni genere, ogni volta che tornano a Roma. «Come risposta agli incivili - ha detto ancora Frate – con degli amici abbiamo deciso di dedicare una domenica a raccogliere tutti questi rifiuti, ma è chiaro che l’amministrazione comunale deve trovare il giusto deterrente. E far cessare questo scempio che danneggia una delle aree storiche più belle del Viterbese e l’ambiente circostante».Da qui l’invito a evitare «di presentare ai tanti turisti che arrivano ormai tutti i giorni uno scenario deteriorato a causa di chi non ha nessun rispetto per il nostro territorio».