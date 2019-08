Una bella Viterbese pareggia 2-2 a Siena: Vandeputte fa doppietta, i toscani pareggiano solo nel finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo test in vista dell'esordio in campionato, fissato per domenica prossima al Rocchi contro la Paganese, sorride alla Viterbese che pareggia 2-2 a Siena contro i bianconeri, inseriti nel girone A del campionato di serie C. L'amichevole contro la formazione dell'ex attaccante gialloblù Alessandro Polidori ha messo in mostra una Viterbese, che è si ancora un cantiere aperto, ma al tempo stesso una formazione in crescita. Il primo tempo è stato tutto di marca Viterbese: il 3-5-2, schierato in campo dal tecnico Antonio Calabro, funziona come una macchina perfetta: Atanasov e Markic chiudono la difesa come una cerniera, De Falco detta i tempi a centrocampo e la coppia Tounkara-Volpe si muove come un orologio svizzero. Il grande protagonista della prima frazione però, è Jari Vandeputte: l'esterno belga spacca la difesa del Siena e realizza una doppietta, con marcature al 13' e al 41' del primo tempo. Non solo i due gol però per Atanasov e compagni, ma anche una clamorosa traversa di Volpe e un paio di occasioni sprecate da Antezza e Tounkara. Nella ripresa la gara viene stravolta dai tantissimi cambi: il caldo soffocante di agosto non risparmia nemmeno le colline toscane ed ecco che i ritmi si abbassano. La Viterbese, imbottita di giovani, non demorde: il Siena accorcia le distanze grazie ad un rigore trasformato da Guberti, mentre il pareggio arriva in piena zona Cesarini: a segnarlo, neanche a farlo apposta, è proprio Cesarini al 92'. Poco importa: la Viterbese avrebbe meritato di vincere, ma l'esame pre-Paganese (calcio d'inizio spostato alle 18,30?) è superato a pieni voti.SIENA (4-3-1-2): Confente; Setola, D’Ambrosio, Buschiazzo, Oukhadda; Vassallo, Arrigoni, Gerli; Serrotti; Guberti, Polidori.Panchina: Ferrari, De Santis, Migliorelli, Romagnoli, Varga, Andreoli, Bentivolglio, Da Silva, Damian, Cesarini, Petrucci, D’Auria, Guidone, Ortolini, Campagnacci.Allenatore: Alessandro Dal Canto.VITERBESE P.T. (3-5-2): Biggeri (dal 27′ s.t. Pini); Baschirotto (dal 27′ s.t. Ricci), Atanasov, Markic; De Giorgi, Antezza (dal 27′ s.t. Corinti), De Falco (dal 27′ s.t. Covarelli), Vandeputte, Errico; Volpe (dal 27′ s.t. Svidercoschi), Tounkara.VITERBESE S.T. (3-5-2): Biggeri; Messina, Milillo, Baschirotto; Zanoli, Antezza, De Falco, Bezziccheri, Cotroneo; Molinaro, Volpe.Allenatore: Antonio Calabro.Reti: 13′ p.t. Vandeputte (V), 41′ p.t. Vandeputte (V), 38′ s.t. (r) Guberti (S), 45’+2 s.t. Cesarini (S).