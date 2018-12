Una bella Viterbese pareggia 1-1 a Rende, ma ai gialloblù il pari va stretto. Il 26 al Rocchi arriva la Paganese.

Ultimo aggiornamento: 17:12

La Viterbese torna dalla trasferta in terra calabrese con un punto. L'1-1 maturato sul campo del Rende, lascia soddisfatta la compagine gialloblù per quanto riguarda la prestazione offerta, ma il risultato non soddisfa a pieno Baldassin e compagni che fino ad un quarto d'ora dal termine hanno condotto l'incontro. A sbloccare il risultato, dopo un primo tempo gestito dalla Viterbese, il rigore realizzato da Pacilli al 52'. Nella prima frazione l'occasione più grande è capitata sui piedi di Polidori, con l'attaccante gialloblù poco freddo al momento della conclusione verso la porta. Il pareggio del Rende giunge al 75' con il colpo di testa di Rossini che beffa una difesa della Viterbese apparsa immobile sulla punizione battuta dalla trequarti dai padroni di casa. Nel finale l'occasione per vincere ce l'hanno i gialloblù, ma il colpo di testa di Saraniti si spegne sul fondo. Viterbese di nuovo in campo mercoledì 26: nel giorni di Santo Stefano al Rocchi arriva il fanalino di coda Paganese.Rende (3-4-2-1): Borsellini, Giannotti, Minelli, Sabato, Viteritti, Awua, Franco (18'st Cipolla), Germinio, Godano (36'st Gigliotti), Rossini, Vivacqua. All. Modesto.Viterbese (4-3-3): Forte, De Giorgi, Atanasov, Sini, De Vito, Baldassin, Damiani, Palermo, Pacilli (23'st Saraniti), Polidori (23'st Ngissah), Vandeputte (36'st Artioli). All. Sottili.Arbitro: Angelucci di Foligno.Reti: 52' Pacilli rig.,75'Rossini.