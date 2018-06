Un viterbese in Formula Uno: Leonardo Bonucci a tifare Ferrari nel box della rossa al Gran Premio del Canada.

di Marco Gobattoni

I tifosi della Rossa stiano tranqulli: Sebastian Vettel sarà ancora il pilota di punta della scuderia di Maranello e Leonardo Bonucci non ha nessuna intenzione di spodestarlo dall'abitacolo più prezioso del circus della Formula Uno. Si perchè il calciatore viterbese di Milan e Nazionale in queste ore si trova in Canada a tifare Ferrari nel Gran Premio che scatterà questa sera alle ore 20.10. Presente insieme all'ex compagno della Juventus Giorgio Chiellini, il difensore nato e cresciuto a Viterbo ha approfittato delle vacanze che sta trascorrendo con famiglia e amici in Nord America per vivere da vicino l'emozione dei bolidi della Formula Uno. Già nelle prove del sabato, Bonucci, ha portato fortuna alla Ferrari con Vettel che partirà in pole position alle ricerca di un successo che sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve manca alla scuderia di Maranello dal 2004. Oggi Vettel e tutta la Ferrari avranno un tifoso in più che alle mani magiche dei piloti preferisce i piedi tecnici dei calciatori e che ha portato un po' di Viterbo anche nel mondo dorato della Formula Uno.

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14



