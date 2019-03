Un suv dentro al Gran caffè Schenardi: da luogo storico ad autosalone...

Ultimo aggiornamento: 11:02

Un suv di ultima generazione nel più antico luogo di ritrovo della città di Viterbo. Sorpresa o segno dei tempi che cambiano. Questa mattina nel Gran caffè Schenardi, lungo Corso Italia - la strada simbolo del centro storico del capoluogo viterbese (è datatO 1818), ha fatto il suo ingresso un'autovettura. E' lì per un evento pubblicitario di una concessionaria automobilistica.L'auto, entrata non senza difficoltà (e si presume, non in moto), nella vetrina del locale, è stata posizionata in fondo alla prima zona del bar. Funzionerà da richiamo per il sempre più abbandonato salotto buono della città, minato da una moria di attività commerciali senza precedenti? In quasi due secoli di storia, del resto, il Gran caffè ne ha viste di tutti i colori.Come si legge nella pagina web del locale, qui «hanno sostato principi, artisti, letterati, avventurieri, grandi registi, attori, patrioti, rivoluzionari. Ricordiamo Vincenzo Cardarelli, Gabriele d’Annunzio, Eleonora Duse, James Joice, Orson Welles a Viterbo al tempo del suo "Otello". Sono soltanto alcuni dei tantissimi personaggi che frequentavano questo locale dall’eleganza retro, per consumare incontri d’affari, amorosi, letterari, musicali, politici ed altro».Il suv rientra in quest'ultima categoria.