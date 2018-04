Un sindaco di destra per Viterbo: Marini lancia Sabatini. «Ci pensa Gasparri»

di Carlo Maria Ponzi

Elezioni amministrative del 10 giugno: si riaprono i giochi dentro Forza Italia. Motivo? Per coordinatore alleanze e candidature scende in campo il senatore Maurizio Gasparri, incaricato da Silvio Berlusconi di un impegno diretto «nel coniugare il sostegno alla presenza di Fi sul territorio alla piena coesione della coalizione di centrodestra». «E' una notizia molto positiva», commenta Giulio Marini, consigliere azzurro comunale, principale sostenitore di Daniele Sabatini escluso dalla corsa per la conquista...