Un quadro dei Pugnaloni in mostra a piazza San Pietro

di Ugo Baldi

Ottava edizione dell’infiorata di Roma, anche la Tuscia è presente.

Tra le quattordici località italiane invitate e legate alla tradizione delle infiorate che hanno presentato altrettanti quadri floreali in Piazza San Pietro con le tecniche più diverse è presente Acquapendente. In via delle Conciliazione poco prima dell’inizio del colonnato del Bernini per due giorni (29 e 30) resterà in mostra un quadro esposto in occasione dei Pugnaloni 2018, giunto secondo, realizzato dal Gruppo Santo Sepolcro e ideato da Riccardo Cesaretti.

La kermesse curata dalla Pro loco di Roma Capitale ha riscosso già ieri un ottimo successo di pubblico e sarà anche un buon biglietto da visita per la cittadina aquesiana. ll tradizionale evento accompagna la Santa Messa e l’Angelus di Papa Francesco. La tradizione delle infiorate, infatti, nacque proprio nella città eterna per invenzione di Gian Lorenzo Bernini che realizzò la prima nel lontano 1625, proprio per la festa dei SS. Pietro e Paolo: un’usanza che la Pro Loco di Roma ha voluto saggiamente recuperare.

Venerd├Č 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA