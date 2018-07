Un progetto con i giovani, un libro e l'amore per il calcio: l'estate di Lillo Puccica insegue i sogni.

di Marco Gobattoni

Un libro, un nuovo progetto calcistico che sposa il primo amore e una valutazione a trecentosessanta gradi sullo stato del calcio. L’estate di Lillo Puccica, ex allenatore della Viterbese ma sarebbe riduttivo definirlo solo così, è un vortice di programmi, ricordi e analisi.

Partendo dal concreto si va dritti al bersaglio: Puccica sarà il direttore tecnico della nuova scuola calcio SDD Leoni 1908, che da settembre rappresenterà una nuova realtà del calcio giovanile a Viterbo. Un progetto nuovo ed ambizioso di cui Puccica sarà l’alfiere principale.

“La proposta di questo nuovo incarico mi è subito piaciuta – spiega l’ex allenatore della Flaminia – io nasco come allenatore di settore giovanile e in futuro vorrò tornare a fare soltanto quello. Ho accettato, a patto che si facesse una cosa veramente nuova: oggi troppe persone nel calcio si alzano la mattina, si mettono la tuta ed iniziano ad allenare sul campo. I giovani sono il futuro del calcio e bisogna farli seguire da tecnici preparati ed esperti: una miniera d’oro che va potenziata e a Viterbo secondo me solo una minima parte del potenziale è stata sfruttata”.

Il progetto della nuova SDD Leoni 1908 sarà spiegato nei particolari nelle prossime settimane: ci sarà una tre giorni di open day il 21-22-23 agosto, con l’impianto di Villanova e un’altra struttura cittadina, con cui si sta cercando di chiudere l’accordo in questi giorni, che saranno il teatro degli allenamenti. Quest’anno l’attenzione sarà rivolta esclusivamente ai giovani, ma nella prossima stagione l’idea dei vertici societari, che saranno svelati a breve, è quella di comprare un titolo sportivo per creare una compagine di Eccellenza nel capoluogo. “Sarò un direttore tecnico con la tuta – usa una metafora perfetta Puccica – avremo dei tecnici di livello e il direttore generale sarà Stefano Marra che coordinerà il lavoro fuori dal campo. A me piace stare sul campo e quando ne avrò la possibilità dirigerò qualche allenamento”.

Un esteta del calcio che ama l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri: per Puccica è tempo di primi bilanci che troveranno sbocco in un libro scritto con il cuore che l’allenatore di Capranica presenterà il prossimo settembre. “Magari potevo ottenere di più nella mia carriera, ma non rinuncerò mai al bel gioco. Quest’anno vedevo giocare il Napoli e gli occhi mi brillavano: non ha vinto il campionato, ma ha fatto parlare di sé in tutto il mondo tanto che Sarri è finito ad allenare il Chelsea. Purtroppo nel nostro piccolo manca programmazione: a maggio appena finiscono i campionati ognuno va per la propria strada e a luglio si ricomincia da zero: è sempre più difficile creare qualcosa che possa durare nel tempo”.

Il prosaico titolo del libro di Puccica recita “Le mie prime 700 panchine” lasciando intendere che ce ne saranno altre. “Il libro l’ho scritto con il cuore e ci tengo a dire che il ricavato delle vendite andrà all’associazione Luca Pulino, amico e paesano di Capranica affetto da Sla. E’ stato un vortice di emozioni: c’è dentro l’amore per la Viterbese e per il calcio che resta per me lo sport più bello del mondo. Quando la panchina numero 701? Appena trovo un progetto serio e soprattutto qualcuno che mi chiama”. Siamo sicuri che il telefono inizierà a squillare presto.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:52



© RIPRODUZIONE RISERVATA