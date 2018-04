Primo Maggio, un ponte per esplorare il Viterbese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Ponte del Primo maggio: un'occasione per esplorare la Tuscia in ogni sua piega, sia sul fronte storico-artistico-archeologico che enogastronomico. Anche la vigilia della festa dei Lavoratori è zeppa di proposte soprattutto per chi, dopo l'immersione nel labirinto di San Pellegrino in fiore e di Piacere etrusco, vuole allontanarsi dalla pazza folla e godere di altri orizzonti. Tra le principali visite guidate della giornata odierna, da segnalare quella garantita dall'associazione ArcheoTuscia nell'intera area...