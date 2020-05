Un nuovo caso di Covid a Viterbo e 11 guariti, il totale dei contagi arriva a 440

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo caso di Covid-19 nella Tuscia. L’ultima persona con referto di positività è di Viterbo. sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio e presenta un link epidemiologico nonché un legame di parentela con casi già noti. In totale, alle ore 12 di questa mattina, i contagiati salgono a 440, di cui 19 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Cresce ancora la curva dei guariti. Oggi 11 pazienti sono risultati negativi al doppio tampone 6 cittadini a Viterbo, 1 a Gallese, 1 a Grotte di Castro, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Montefiascone e 1 a Vitorchiano. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 221 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 18 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Sale a 182 il numero delle persone negativizzate e resta a 20 il numero delle persone deceduteDall’inizio dell’emergenza Covi, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 7246 tamponi, 218 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 575 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3319 hanno invece concluso il periodo di isolamento.