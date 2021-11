Un Monterosi spuntato non va oltre il pareggio in casa della Vibonese: 0-0 senza tante emozioni

Un Monterosi spuntato non va oltre lo 0-0 in casa del fanalino di coda Vibonese, ricavando un punto dalla quattordicesima giornata del girone C. Un punto che fa il paio con quello raccolto domenica scorsa nella tana della Juve Stabia, che consente alla compagine allenata da Leonardo Menichini di chiudere con due risultati positivi il doppio turno esterno. Due occasioni per i calabresi nel primo tempo, con Alia pronto a respingere ed un'unica, nel finale, oppurtunità per i viterbesi con Caon che si fa ipnotizzare da Marson. Il Monterosi, con questo punto, sale a quota 15 in classifica: una classifica molto corta con i biancorossi che domenica prossima torneranno al Rocchi per ospitare il Catanzaro dell'ex mister della Viterbese Antonio Calabro.

VIBONESE (4-2-3-1): Marson 6,5; Mahrous 6, Risaliti 6, Grillo 6 (15’s.t. Senesi 6), Basso 6; Tumbarello 6 (14’s.t. Gelonese 5,5), Ciotti 6; Vergara 6, Cattaneo 5,5 (23’s.t. Persano 6), Sorrentino 5,5 (23’s.t. La Ragione 6); Golfo 6 (44’s.t. Ngom s.v.). All. D’Agostino.

MONTEROSI (3-5-2): Alia 6,5; Piroli 6, Rocchi 6, Tartaglia 6; Verde 6, Franchini 6, Parlati 5,5, Di Paolantonio 6, Tonetto 5,5 (25’s.t. Cancellieri 6); Polidori 5,5, Buglio 6 (30’ s.t. Caon 5,5). All. Menichini.

Arbitro: Kumara di Verona 6.

Note – ammoniti: Mahrous, Golfo, Tonetto, Tartaglia.