Un Monterosi nervoso finisce in nove e perde 1-0 lo scontro salvezza contro la Gelbison

Sconfitta amara per il Monterosi che perde 1-0 in casa contro la Gelbison cadendo al Rocchi dopo oltre tre mesi. A decidere un gol di Uliano al 17' del primo tempo, con il centrocampista campano bravo a sfruttare un'indecisione della coppia Forte-Bittante. Il Monterosi non riesce mai a rendersi pericoloso e nei minuti di recupero perde la testa rimanendo in nove uomini per le espulsioni di Tartaglia e Borri.

MONTEROSI (3-5-2) Forte 5; Mbende 6, Borri 5, Tartaglia 5; Bittante 5,5 (dal 21’s.t. Di Renzo 5,5), Lipani 6 (dall’8’s.t. Della Pietra 5,5, dal 39’s.t. Vitali s.v.), Santoro 6 (dal 39’s.t. Gasperi s.v.), Parlati 5,5 Piroli 5,5 (dall’8’ s.t. Verde 6); Costantino 5,5 Tonin 5. (Moretti, Basile, Burgio, Giordani, Di Francesco, Tolomello, Di Paolantonio). All. Menichini 5

GELBISON (3-5-2) Anatrella 6,5; Granata 6,5, Cargnelutti 6,5, Gilli 5,5; Uliano 7 (dal 46’s.t. Marong s.v.), Papa 6 Nunziante 6, Fornito 6 (dal 29’s.t. Correnti 6), Loreto 6,5; Tumminello 5,5 (dal 18’s.t. Faella 6), De Sena 5,5. (Vitale, Onda, Sane, Capone, Kyeremateng). All. Esposito 6,5

ARBITRO Angelucci di Foligno 5,5

Rete: Uliano al 17’p.t.

NOTE paganti 54, incasso di 513 euro. Espulsi Tartaglia al 49’s.t. e Borri al 50’s.t.; ammoniti Uliano, De Sena, Tartaglia, Costantino, Granata e Mbende. Angoli 5-1

MIGLIORE Uliano 7.