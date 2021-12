Un Monterosi falcidiato dalle assenze cade a Francavilla: Perez stende i biancorossi

Prima sconfitta dell'era Leonardo Menichini per il Monterosi, che dopo tre pareggi perde 1-0 in casa della Virtus Francavilla allenata dall'ex tecnico della Viterbese Roberto Taurino. Il Monterosi, che ha lottato e giocato alla pari contro una compagine pugliese che si trova in piena zona playoff, ha pagato pesantemente le diverse assenze. Rocchi e Franchini squalificati, Costantino assente da tempo, e Di Paolantonio che si ferma nel riscaldamento. Dopo sedici minuti si blocca anche Piroli, con il Monterosi che si ritrova con una panchina ridotta all'osso. Nonostante questo, Polidori e compagni, lottano per tutto il primo tempo giocando alla pari. Anzi le occasioni migliori capitano sui piedi di Buglio e sulla testa di Borri. Nella ripresa, al 52', Perez la sblocca premiando il forcing lanciato all'inizio del secondo tempo da parte dei pugliesi. Dopo lo svantaggio, un Monterosi spuntato da combattivo, prova a rimettere in piedi il match. I biancorossi non ci riescono e rimangono sest'ultimi in piena zona playout. Sabato prossimo, al Rocchi contro la Fidelis Andria, uno spareggio salvezza da non fallire.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso (dal 70' Tulissi), Toscano, Carella (dal 70' Mastropietro), Enyan (dal 70' Ingrosso); Maiorino (dall'84' Franco), Perez (dall'84' Ventola). A disp:Milli, Delvino, Feltrin, Gianfreda,Ekuban, Dacosta. All. Taurino.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Mbende, Borri, Piroli (dal 17' Tartaglia); Verde, Parlati, Buono (dal 69' Caon), Adamo, Cancellieri; Buglio (dall'83' Tonetto), Polidori. A disp:Basile, Marcianò, Tripoli, Nasini. All. Menechini.

MARCATORE Perez al 52'.

ARBITRO Marotta di Sapri.

NOTE ammoniti Verde (M), Carella (VF), Borri (M), Perez (VF).