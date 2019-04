Un laboratorio di quartiere per rilanciare San Faustino: il progetto tutto da leggere dell'Arci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un quartiere tutto da leggere. E' quello di San Faustino a Viterbo, spesso rappresentato come il centro del “degrado”. Ma è un pezzo di città storica ancora vivo, abitato e in trasformazione con dei problemi: convivenza, scarse opportunità di incontro e di arricchimento culturale.E' da queste premesse che Arci Solidarietà lancia una campagna di crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso.com per il progetto “Un quartiere da leggere”, che mira a costruire un laboratorio di quartiere, a partire dai più giovani. Il progetto, selezionato nell’ambito del bando Impatto+ di Banca Etica, vuole “sostenere progetti culturali ispirati ai valori della partecipazione, dell’inclusione sociale, dell’accoglienza, parità dei diritti di genere, non violenza, cittadinanza attiva, riduzione delle diseguaglianze e promozione della giustizia sociale”.Da qui la scommessa sulla capacità di attivazione sociale e culturale del quartiere. Azioni previste ruotano intorno alla promozione della pratica della scrittura a mano che, come segnalano numerose ricerche, svolge un ruolo rilevante nello sviluppi di molte abilità ma, nel contesto sociale contemporaneo, sta gradualmente declinando. Oltre alle attività di promozione alle lettura, con la formazione di volontari e l’ampliamento del catalogo della biblioteca mobile Scaffale Volante, per finire con i giochi di orientamento pensati per coinvolgere bambini, famiglie e abitanti, in un confronto e una lettura degli spazi pubblici di San Faustino.Un ruolo centrale sarà svolto dalla Ludoteca Arci solidarietà che da anni opera nel quartiere e dallo spazio Arci Biancovolta (via delle Piagge) che è stato aperto, in questi anni, a molte iniziative sociali e culturali.Alla campagna di crowdfunding possono partecipare tutti, anche con una piccolissima donazione. Tutti i dettagli sul sito http://www.arciviterbo.it/2019/04/02/san-faustino-un-quartiere-da-leggere/Le donazioni possono essere effettuate dal sito https://www.produzionidalbasso.com/project/un-quartiere-da-leggere-costruire-un-laboratorio-di-quartiere-a-san-faustino-a-viterbo-a-partire-dai-piu-giovani/