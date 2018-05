Infortunio mette ko Andrea Di Luisa: rinviato il match dei Supermedi contro Cocco

di Marco Gobattoni

Un infortunio mette ko il pugile viterbese Andrea Di Luisa, costretto a rinviare il match programmato per venerdì prossimo contro Roberto Cocco, dove in palio ci sarebbe stato il vacante titolo di campione d'Italia della categoria Supermedi.



Un colpo amaro quello incassato da Di Luisa, che già pregustava il ritorno al PalaMalè davanti ai suoi tifosi. Il terzo incontro della saga contro Roberto Cocco, avversario sconfitto nei due precedenti incroci, era stato programmato inizialmente per venerdì 20 aprile: in quell'occasione però, la sfida fu rinviata per mancanza di copertura televisiva con la Rai che aveva altri programmi pronti nel suo palinsesto e aveva chiesto agli organizzatori della serata di posticipare di poco più di quindici giorni il match.



Di Luisa ha continuato la preparazione della sfida contro lo storico rivale, dividendosi tra la palestra Dea Academy del fratello Diego e la Invictus di Vetralla dove è seguito con attenzione dal preparatore atletico Alessio De Falco e dal padre e maestro Michele Di Luisa. E proprio durante uno di questi allenamenti il pugile di origine napoletana ha riportato un infortunio alla colonna cervicale che lo costringerà a rinviare il ritorno tanto atteso al PalaMalè.



Di Luisa nei primissimi giorni post infortunio, ha provato a recuperare ma lo staff medico ha consigliato prudenza e dunque seppur a malincuore la sfida per il titolo italiano dei Supermedi è saltata. Uno stop che il pugile made in Tuscia non ha preso benissimo: Di Luisa si era preparato duramente per questo ritorno a Viterbo, con l'intento di battere per la terza volta Cocco e spiccare il volo verso incontri che mettessero in palio corone pugilistiche ancora più prestigiose. pprime ipotesi su quando potrebbe essere riprogrammato il match, con la nuova data indicata che ricadrà probabilmente nel mese di luglio.

Marted├Č 1 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA