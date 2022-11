Un gol dell'ex Viterbese Dalmazzi condanna il Monterosi. Per i biancorossi terza sconfitta consecutiva

Un gol dell'ex difensore della Viterbese Dalmazzi, condanna il Monterosi alla terza sconfitta consecutiva in campionato con i biancorossi che escono dalla zona play-off e devono guardarsi le spalle dal ritorno di diverse squadre. In casa dell'ultima in classifica Fidelis Andria, ora in compagnia di Messina e Viterbese, il Monterosi non riesce a rendersi abbastanza pericoloso e paga una distrazione difensiva che al 34' ha consentito ai pugliesi di trovare il gol da tre punti. Nessuna allarme, ma già ad iniziare da domenica prossima contro il Foggia, per il Monterosi ci sarà bisogno di tornare a fare punti per non rischiare di essere risucchiato nella zona play-out.