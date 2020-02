Un gol di Volpe riporta la Viterbese in zona playoff: a Bisceglie i gialloblù vincono 1-0.

Ultimo aggiornamento: 20:59

Un gol di Volpe all'undicesimo regala alla Viterbese tre punti d'oro. La compagine allenata dal tecnico Antonio Calabro sbanca 1-0 il campo del Bisceglie e - dopo due sconfitte consecutive - ritorna al successo. Un successo prezioso quello ottenuto da Negro e compagni, con i tre punti che consentono alla Viterbese di rientrare in zona playoff. Nel primo tempo le azioni da gol latitano: quella migliore la concretizza la Viterbese, con Volpe che sfrutta alla grande un lancio perfetto di De Giorgi. Nella ripresa - complice la crescita del Bisceglie - i gialloblù soffrono: quattro le clamorose occasioni non sfruttate dai padroni di casa che sfiorano il pari con la traversa colpita da Mastrippolito e con il colpo di testa clamorosamente fuori di Montero. Alla fine esulta la Viterbese che ritrova il successo e si prepara alla seconda trasferta consecutiva in programma domenica prossima a Rende.